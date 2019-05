Spray urticante e mazzetta: alla polizia locale di Chioggia nuovi strumenti di difesa

Spray e mazzetta alla polizia locale. Ad approvare la delibera la giunta comunale di Chioggia che consentirà al personale di avere in dotazione i nuovi strumenti, non armi dunque ma oggetti di difesa.

Tutela e garanzia

«Abbiamo ritenuto necessario dotare gli agenti di Polizia Locale di strumenti ulteriori di dissuasione e difesa – commenta il sindaco Alessandro Ferro – al fine di rendere più sicure ed efficaci le attività quotidiane del personale sul territorio». Commenta l’assessore alla Polizia Locale Genny Cavazzana: «Va sottolineato che tali strumenti oltre a tutelare maggiormente gli agenti di Polizia Locale, sono una garanzia anche per i cittadini in quanto pur essendo privi di effetti lesivi, assicurano una maggiore efficacia delle attività della Polizia aumentando il grado di sicurezza per la cittadinanza. Ricordo infine – conclude l’assessore Cavazzana - che l’assegnazione degli strumenti non sarà casuale, sarà fatta solo ed esclusivamente a chi effettuerà un apposito corso di addestramento all’uso, alla formazione relativamente ai presupposti normativi che legittimino l’eventuale utilizzo di tali strumenti e che supereranno una specifica verifica».