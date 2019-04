Sputi e schiaffi alla polizia: denunciata coppia di ubriachi

Insultano i passanti in avanzato stato di ebbrezza, poi aggrediscono gli agenti di Polizia intervenuti sul posto. È successo ieri pomeriggio, 3 aprile: la polizia di stato denunciato a piede libero una coppia per minacce e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di R.H., 40enne nato a Portogruaro, e di R.G., 39enne nata a Bollate, entrambi residenti a Tireste. R.G. è stata denunciata anche per lesioni.

I fatti

I due, in palese stato di ubriachezza (motivo per il quale sono stati anche sanzionati amministrativamente), stavano discutendo animatamente insultando i passanti. Gli operatori della squadra volante hanno trovato la donna distesa a terra in piazza Dalmazia. L’uomo li ha insultati, oltraggiati e minacciati, così come la donna una volta ripresasi. Questa, inoltre, ha cercato di colpirli con pugni e schiaffi e ha sputato contro un agente. Accompagnati a fatica in questura, dopo le formalità di rito, i due sono stati denunciati.