"Pochi uomini e mezzi vecchi", i vigili del fuoco della Uil Pa dichiarano lo stato d'agitazione

Carenza di personale e necessità di nuova attrezzatura per garantire gli standard richiesti. Questi i motivi principali per cui la sigla sindacale Uil Pa Vvf Veneto ha annunciato lo stato d'agitazione in tutta la regione, chiedendo immediate contromisure: "La carenza di personale - dichiara il sindacato - non soltanto mette in crisi istituti come corsi e missioni, ma rende difficile la formazione delle squadre giornaliere di servizio e di conseguenza le squadre di soccorso dedite alla sicurezza del territorio e dei cittadini".

Chiusura del distaccamento di Cavarzere

Alcune problematiche riguardano anche il Veneziano: "Il Comando di Venezia si vede costretto a chiudere il distaccamento permanente di Cavarzere, con tutti i rischi connessi per una tale chiusura, scoprendo un territorio non indifferente e costringendo quotidianamente il personale assegnato a Cavarzere a viaggiare per recarsi nella sede di Mestre a far fronte alle carenze del Comando, con dei costi (oltre il disagio) che di certo non possono essere ignorati", attacca il segretario regionale della sigla, Davide Meli.

Mezzi vecchi: "Autogru del 1981 al Lido di Venezia"

"Altro grave problema è quello relativo ai mezzi di soccorso - continua il sindacalista - In Veneto, nella maggior parte dei Comandi, si continua a operare, da anni, con mezzi vetusti che richiedono continui servizi di manutenzione e dai costi di certo non indifferenti, senza che all’orizzonte ci siano nuove assegnazioni. Mezzi di ultima generazione, specie in Meridione, sono una realtà concreta, mentre da noi, al Lido di Venezia, è ancora in servizio operativo una autoscala del 1981 (senza cestello) ormai diventata anacronistica, più un 'cimelio storico' che un mezzo di soccorso".