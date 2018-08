Dolo, persone e attività colpite dal maltempo dell'8 luglio possono chiedere aiuti economici

Possibili fondi per cittadini e titolari di attività economiche di Dolo che hanno subìto danni a causa del maltempo dell'8 luglio 2018, quando una violenta tempesta ha interessato Riviera del Brenta e Miranese. Esattamente tre anni dopo il tornado che si abbattè sulle stesse zone. La Regione Veneto, infatti, ha dichiarato per il paese rivierasco lo stato di crisi, e da oggi è possibile presentare, debitamente compilate, le apposite schede reperibili all’ufficio Ambiente del municipio di via Cairoli, oppure online sul sito della Regione.

Le modalità

Il Comune di Dolo precisa che "le segnalazioni sono prodotte ai soli fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato, dalle attività economiche e produttive, e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti". Le schede dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune (anche via pec all’indirizzo protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it) entro le 12 di lunedì 27 agosto. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Ambiente e protezione civile al numero 041-5121940-945.