Statuetta fallica alla mostra sull'Antico Egitto, un maestro: "Via durante la visita delle scuole"

"Quando ho chiesto ai miei nipoti di disegnare qualcosa della mostra sull'Egitto di Jesolo visitata assieme il giorno prima, il più piccolo di 9 anni ha disegnato un antico egizio col fallo eretto spiegandomi che lo aveva visto in una teca. Per questo come insegnante vi chiedo di coprire o togliere la statuetta in questione dalla visione dei miei alunni, suoi coetanei, quando parteciperanno alla visita scolastica prenotata da tempo". La richiesta è pervenuta via mail da parte di un insegnante elementare friulano alla direzione della mostra "Egitto. Dei, Faraoni, Uomini" di Jesolo. Quella che ha richiesto di censurare è una preziosa statua itifallica risalente al III secolo a.C.

"Togliere la statua durante la visita dei ragazzi"

"Faccio i complimenti per la ricchezza del percorso museale - ha spiegato il maestro - ma non posso esimermi come educatore dall'interrogarmi se sia prematuro mostrare simili rappresentazioni della corporeità umana in palese esibizione erotica a bambini che in molti casi non ne hanno ancora piena consapevolezza. Nel dubbio vi prego di rispettare la mia richiesta che ritengo fin d'ora vincolante per la conferma della visita programmata con gli alunni minori sotto la mia responsabilità".

La direzione: "Percorsi pensati per ragazzi in età scolare"

Nonostante la direzione abbia compreso la natura della richiesta, non provvederà alla censura della statuetta. "Questa come altre rappresentazioni che ci provengono dalla remota antichità egizia - spiegano gli organizzatori - sono dei vividi esempi di culto della civiltà egizia che non devono essere censurati ma spiegati ai ragazzi nel loro valore antico importante per quel popolo. Per questo abbiamo predisposto le audioguide differenziate per fasce d'età con la voce del giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, in modo da trasmettere anche ai ragazzi in età scolare, grazie a concetti più semplici e a un linguaggio meno complesso, tutta la bellezza e la ricchezza dell'antica popolazione del Nilo".