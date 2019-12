Stavolta porta via lampadine e ferisce a calci e pugni il direttore: in carcere

Arrestata un'insegnante di sostegno della scuola primaria di Mirano, 40 anni, con precedenti: è accaduto nella tarda serata di ieri, sabato 21 dicembre. A eseguire l'arresto i carabinieri di Mirano per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga

La donna, dopo aver acquistato della merce a Ballò e aver regolarmente pagato, è stata sorpresa dal direttore a prelevare alcune lampadine del valore di 40 euro, nascondendole nella borsa prima di allontanarsi oltre le casse. Seguita e fermata, alla richiesta di restituire quanto sottratto illecitamente, ha abbandonato la borsa e colpito a calci e pugni l'uomo, prima di fuggire, a piedi inizialmente e poi in auto.

In carcere

I carabinieri allertati, grazie alla descrizione sommaria della donna, già nota per episodi del genere, l'hanno raggiunta a casa sua Mirano. I militari le hanno ordinato di seguirli in caserma per accertamenti, ma lei ha opposto resistenza costringendo gli uomini dell'Arma a immobilizzarla per poterla condurre alla caserma locale. Al termine degli accertamenti è stata definitivamente arrestata e portata in carcere. Il Direttore Unieuro di Ballò ha riportato lesioni al volto, zona oculare e labbro, con prognosi di 10 giorni. La donna è la stessa che circa un mese fa ha creato il panico fuggendo dalla Nave de Vero, inseguita dalla polizia.