Vandali in azione in calle Dolfin, deturpata la "stele del pane"

Vandali in azione, probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì, in calle Dolfin. Ad essere deturpata, e non è la prima volta, la "stele del pane", unica nel suo genere in città: si tratta di un editto inciso su pietra, su doppia faccia. Una parte rivolta verso i passanti, l'altra verso il rio e quindi d'interesse per i barcaioli.

Indagini in corso

La stele è stata imbrattata da cima a fondo, per un ennesimo scempio ai danni della storia e della cultura della Serenissima. La polizia di stato sta procedendo con le indagini del caso per chiudere il cerchio attorno ai colpevoli.