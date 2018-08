Feste in spiaggia e grandi eventi: operativi cinquanta steward a Jesolo

Il loro compito sarà quello di garantire assistenza in occasione di feste ed eventi organizzati dai chioschi, dai locali e dai comitati cittadini. Sono già operativi i cinquanta steward che presteranno servizio a Jesolo per tutta la stagione. L’introduzione di queste figure in occasione di iniziative che prevedano un notevole afflusso di pubblico è frutto delle diverse circolari ministeriali, emanate a partire dallo scorso anno a seguito dei tragici fatti di piazza San Carlo a Torino. “Questi cinquanta steward - spiega l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Alessandro Perazzolo - stanno già dando il loro prezioso contributo, consentendo lo svolgimento tranquillo delle tante iniziative presenti in città. Abbiamo messo in atto tutte le azioni che consentissero di salvaguardare il divertimento, al quale altre realtà hanno rinunciato non riuscendo a far fronte agli adempimenti, dedicando anche attenzione alla sicurezza”.

Hanno frequentato dei corsi per specializzarsi

Gli steward hanno frequentato dei corsi di formazione tra aprile e giugno sotto la guida di un responsabile della sicurezza aziendale del Comune di Jesolo. Tra i loro compiti, garantire l’individuazione e l’indicazione delle vie di fuga predisposte nell’area della manifestazione, accertare che le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza presentati al Comune dagli organizzatori siano state applicate, svolgere operazioni di pre-filtraggio in corrispondenza degli ingressi con conteggio e controllo delle persone. Per alcuni volontari del Gruppo di Protezione Civile, poi, è stata effettuata anche la preparazione antincendio a rischio elevato.