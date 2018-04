"Decoro e rispetto": Venezia dice stop alle "maschere" abusive e all'alcol all'aperto

Venezia dice stop alle maschere che lungo calli e campielli, ma anche vicino a San Marco, si fanno fotografare ma a pagamento. In alcuni casi si tratta di casi che sfociano in aperte estorsioni: il turista all'inizio si avvicina inconsapevole della futura richiesta di denaro per lo scatto, dopodiché viene avvicinato non solo dalle maschere ma anche da qualche complice che induce "vivamente" a pagare per non passare guai.

Tre ordinanze per decoro e sicurezza

Il sindaco Brugnaro venerdì ha firmato un'ordinanza sul decoro che boccia questi figuranti. Un altro provvedimento, invece, proroga il divieto di raccogliere firme e soldi da parte di sedicenti associazioni che stazionano lungo le calli senza permessi. Si tratta di una misura che, al pari del divieto di bere alcolici all'aperto e lontano dai plateatici dei locali, è stata confermata dall'amministrazione comunale.

"Stop ad atteggiamenti degradanti"

"Un ulteriore segno di attenzione verso la città per frenare atteggiamenti degradanti che possono causare gravi ripercussioni alla vita dei residenti e degli ospiti - commenta il primo cittadino -. Grazie all'impegno di questa amministrazione e della polizia locale, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, vogliamo rendere Venezia un luogo decoroso e sicuro. È una città dove ci si può divertire, ma nel rispetto degli altri e delle regole". Ai trasgressori verranno comminate sanzioni da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato a 50 euro, salvo spese di notifica e altri oneri di legge. L'ordinanza sindacale è avvenuta in applicazione del decreto Minniti.