Prima l'auto parcheggiata male, poi l'autobus in avaria: due nuovi stop per il tram

L'autobus Actv va in avaria e ferma la propria marcia in via della Rinascita a Marghera, proprio in corrispondenza delle rotaie del tram. Il "siluro" di conseguenza non ha potuto che accodarsi e l'azienda di trasporto pubblico è stata costretta, domenica mattina, a mettere in campo i bus sostitutivi. E' successo verso le 10.30, quando un pullman non ha potuto continuare il proprio itinerario facendo scendere i passeggeri: in attesa del carro attrezzi, la corsia è diventata off limits per il tram, diretto al Panorama, per poco più di 20 minuti. La linea T2 ha infatti ripreso il servizio verso le 11. Tutto è tornato velocemente alla normalità.

Auto parcheggiata male

Non il primo stop per il convoglio rosso Actv: nel tardo pomeriggio di sabato, infatti, un automobilista ha parcheggiato male il proprio veicolo in via Ca' Rossa a Mestre, in direzione Favaro, ostruendo lo spazio di manovra del tram. Anche in quel caso la sua corsa si è dovuta arrestare, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale.