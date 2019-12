A Mestre uno striscione in ricordo della strage di piazza Fontana

Gli studenti mestrini hanno ricordato, in occasione del cinquantesimo anniversario, la strage di piazza Fontana, l'attentato che nel 1969 causò 17 morti e più di 80 feriti nel centro di Milano. «Solo nel 2005 sono stati trovati i risponsabili ed è stata riconosciuta la matrice fascista, con la complicità di servizi segreti deviati - scrive il Coordinamento studenti medi Venezia-Mestre -. Ricordiamo bene la storia e sappiamo cos'è successo in questo paese. Per noi è fondamentale ricordare che l'attentato di piazza Fontana ha visto parte della sua realizzazione pratica nella nostra città ad opera dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo. Sappiamo bene come i movimenti fascisti siano stati la manodopera stragista di apparati dello stato che hanno complottato per realizzare attentati durante quella che viene definita strategia della tensione».

In un momento come questo, dicono, «in cui i movimenti neofascisti stanno riprendendo vita, c'è il bisogno di ribadire i valori su cui si basa la nostra società: antifascismo e solidarietà sono valori fondanti del nostro essere e crediamo che a partire dalle scuole si debba rimettere al centro la storia antifascista di questo paese per mantenere e implementare gli anticorpi ad ogni forma di discriminazione e fascismo». Per questo, giovedì 12 dicembre, gli studenti hanno esposto uno striscione in piazzale Cialdini con la scritta "Strage di Stato per mano fascista. Dopo 50 anni, non dimentichiamo piazza Fontana".