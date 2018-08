Più volte espulso e sempre ritornato: rintracciato a Marghera e portato al Cpr di Bari

Più volte era stato espulso e altrettante era risuscito a ritornare nel Veneziano. Sabato mattina il cittadino straniero che, secondo il presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, "per settimane aveva seminato il panico sul territorio", è stato rintracciato dagli agenti della polizia di Stato e accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari.

Verso il rimpatrio

L'uomo è rimasto stupito quando si è trovato di fronte a un aereo della guardia di finanza, intervenuto su richiesta del questore di Venezia, che lo avrebbe condotto, insieme ad altri stranieri destinatari del provvedimento di espulsione, al Cpr di Bari.

Bloccato dalla polizia

I poliziotti del Commissariato di Marghera, da qualche giorno sulle sue tracce, hanno fatto irruzione in uno stabile abbandonato a Marghera, certi di trovarlo. E così è stato. Il cittadino in un primo momento ha cercato di far desistere gli agenti arrampicandosi su un mezzo escavatore che si trovava nelle vicinanze, ma, vistosi in trappola, ne è sceso subito dopo e ha cercato di guadagnare la fuga. Gli agenti non si sono fatti cogliere di sorpresa, e hanno bloccato l’uomo.

Atti autolesionistici

In questura a Venezia lo straniero ha continuato a imprecare e inveire contro la polizia, ma gli operatori sono riusciti con professionalità a impedire qualunque situazione di pericolo. Nelle prime ore del pomeriggio di sabato, dopo i necessari accertamenti compiuti dall’Ufficio Immigrazione della questura, è partito un servizio di scorta che ha portato l'uomo in aeroporto, dove ad attenderlo, insieme ad altri cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione dall'Italia, c'era un aereo della guardia di finanza appositamente dedicato. L’uomo, che minacciava di compiere gesti autolesionistici sull’aereo di linea sul quale pensava avrebbe viaggiato, ha dovuto allora arrendersi nelle mani della scorta di sicurezza che lo ha accompagnato a bordo dell’aereo specializzato.