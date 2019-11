«Da Venezia a Matera, basta passerelle elettorali», lo striscione sul ponte di Rialto

Il messaggio che vogliono lanciare è chiaro: è tempo di agire concretamente, a fatti e non a parole. «Da Venezia a Matera, basta passerelle elettorali» è lo striscione che ha fatto capolino sopra il ponte di Rialto a Venezia. Il rimando, chiaro, è a tutti gli esponenti di spicco della politica italiana che negli ultimi due giorni si sono prodigati a parole per Venezia e il suo futuro. «Uniti contro i cambiamenti climatici, è tempo di agire», recita ancora lo striscione, riferimento degli attivsti al movimento "Fridays for future» di Greta Thumberg.

Fridays for future al lavoro