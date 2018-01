Appartamenti e b&b abusivi, l'esercito dei cittadini funziona: in 7 mesi 478 segnalazioni

Se l'imposta di soggiorno riscossa dal Comune di Venezia sfiora i 32 milioni di euro e le casse perennemente in rosso sorridono (sono quasi 3 milioni di euro in più rispetto a quelli preventivati a inizio anno), come riporta il Gazzettino, un po' è merito anche dei controlli più serrati e della manovra elaborata per tenere a freno appartamenti o locali che affittano senza dichiarare nulla a Ca' Farsetti o al Fisco.

Le segnalazioni e gli interventi

Il primo passo per capire se un appartamento è regolarmente messo in affitto è quello di controllare la mappa creata ad hoc e in aggiornamento costante nel sito del Comune: chi è presente nell'anagrafe è segnalato in modo chiaro con un puntino. In soli sette mesi di sperimentazioni sono arrivate ben 478 segnalazioni di furbetti, 121 delle quali sono state prese in carico dalla polizia locale: in 27 circostanze sono stati redatti verbali di irregolarità, 2 sono in corso di chiarimento e una trentina in fase di verifica. Non mancano ovviamente anche quelle senza fondamento, 61 in tutto.

Task force all'opera

Anche alla luce dell'efficacia dello strumento e delle segnalazioni dei cittadini, l'Amministrazione ha messo a punto una vera e propria task force, che si occuperà di verificare i siti di annunci e prendere in carico le richieste agli uffici urbanistica ed edilizia, compiti finora svolti dalla Municipale, ma che ora saranno compito di esperti in settore urbanistico, di edilizia privata e tributi.