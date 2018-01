Scuse dell'Ava all'ambasciata giapponese. Per i quattro turisti anche una fiorentina offerta

L’associazione veneziana albergatori scrive una lettera di scuse e rammarico per quanto accaduto ai quattro turisti giapponesi all’ambasciata del Giappone a Roma. È la nuova iniziativa dell'Ava, che già aveva proposto agli studenti di tornare a Venezia per un soggiorno gratuito di due notti in un hotel di lusso a 4/5 stelle. "Abbiamo assistito con sdegno all’increscioso episodio che ha coinvolto alcuni suoi connazionali, clienti in un ristorante veneziano che ha abusato della loro disponibilità economica e buona fede - si legge nella lettera - Teniamo ad evidenziare che questo ristorante non rappresenta coloro che operano nel turismo a Venezia, città ove la qualità dell’accoglienza e l’attenzione verso l’ospite, da sempre, è assolutamente elevata. È evidente che un torto é stato perpetrato in danno di questi giovani giapponesi e che pertanto la città ha l’obbligo morale ed etico di scusarsi".

Invitati in Toscana: "Perché abbiano un buon ricordo dell'Italia"

Un'altra iniziativa arriva invece dalla Fipe toscana (federazione dei pubblici esercizi): "Inviteremo a Firenze i quattro turisti giapponesi per degustare il nostro piatto più tipico nientemeno che presso l'Accademia della fiorentina. Desideriamo far comprendere loro, prima che rientrino in patria, quanto la ristorazione e il cibo italiani meritino un ricordo ben diverso da quanto hanno vissuto". Lo dichiara Aldo Mario Cursano, vicepresidente di Fipe e presidente di Fipe Toscana: "Attraverso questa esperienza preziosa e indimenticabile - continua - vogliamo risarcire, anche moralmente, i quattro turisti, perché la Fiorentina è storia, è cultura, è qualità, è passione, così come tutto il cibo italiano. E proprio il nostro cibo è il motivo per cui i turisti che hanno visitato il nostro Paese desiderano tornarci al più presto".