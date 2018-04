Undicimila cuori che battono all'unisono per Venezia: entusiasta Su e Zo per i ponti

Allontanarsi in massa da un modo di vivere la città a volte preconfezionato, a volte precluso dalla massiccia presenza di turisti. Per un giorno il cuore pulsante di Venezia batte quasi all'unisono degli 11mila partecipanti (provenienti da tutto il Veneto) della 40esima edizione della "Su e Zo per i ponti", che domenica mattina si sono ritrovati in piazza San Marco e davanti alla stazione di Santa Lucia all'insegna della gioia di condividere una domenica mattina (non propriamente primaverile) durante la quale lanciarsi in una passeggiata collettiva in cui genitori e figli, nonni e nipoti hanno attraversato calli e campielli mostrando una città viva ed energica.

La partenza da San Marco (video dalla pagina Facebook ufficiale della Su e Zo per i Ponti)

Due itinerari

La prima partenza è scattata alle 10 dal salotto buono della città, la seconda alle 10.30 da Santa Lucia. Due i percorsi disponibili: uno "completo" da 12,5 chilometri (con 42 ponti) e uno limitato da 6 chilometri (20 ponti), con coinvolte anche scuole elementari e materne del territorio, con arrivo a San Marco. Riconoscimenti per i gruppi più numerosi e per chi si contraddistinguerà durante la manifestazione. La manifestazione, come sempre, è stata promossa dall’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord-Est e gli utili saranno devoluti al progetto di solidarietà 2018 a favore della missione salesiana di Iauaretê in Amazzonia, Brasile.

Annullo filatelico speciale

Per festeggiare la 40esima edizione è stato organizzato all’arrivo in Piazza San Marco un annullo filatelico speciale con cartolina celebrativa e timbro esclusivo, grazie alla collaborazione con Poste Italiane. Una giornata all’insegna del turismo sostenibile nel rispetto della città, alla scoperta della sua arte e della sua storia, della sua vera anima ed essenza.

I gruppi più numerosi premiati

SCUOLA DELL’INFANZIA

1° – Scuola dell’Infanzia Santa Maria Maddalena, Raldon (VR), con 110 iscritti

2° – Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice”, Valdagno (VI), con 106 iscritti

SCUOLA PRIMARIA

1° – Scuola Primaria Marco Foscarini, Venezia, con 212 iscritti

2° – Scuola Primaria Maria Ausiliatrice, Montebelluna (TV), con 168 iscritti

3° – Scuola Primaria San Francesco di Sales, Venezia con 164 iscritti

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

1° – Scuola Secondaria I° grado G.A. Farina, Mestre (VE), con 105 iscritti

GRUPPO STRANIERO

Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria con 101 iscritti

GRUPPI PIU’ NUMEROSI

1° – Pettinà Viaggi, Piovene Rochette (VI), con 112 iscritti

2° – Gruppo Podistico La Peste, Roverchiara (VR), con 110 iscritti

3° – Gruppo Podistico Sportinsieme di Formigine, (MO), con 104 iscritti