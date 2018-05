Perde coscienza mentre fa immersione subacquea: soccorso, muore poco tempo dopo

Muore mentre fa sub. L'episodio domenica durante un’attività di immersione ricreativa, da parte di un gruppo subacquei, a 6,5 miglia a sud est dal porto di Chioggia: uno degli 11 partecipanti, un uomo di oltre 50 anni residente a Piove di Sacco (a Padova), durante l’immersione, ha perso coscienza; il suo compagno d’immersione accortosi dell’inconveniente ha prontamente portato in superficie l’infortunato attivando la catena di soccorso.

I soccorsi





Allertata la sala operativa dalla telefonata dei subacquei, la Capitaneria di Porto di Chioggia che ha inviato sul posto la dipendente Motovedetta SAR CP 826 con a bordo il personale medico del Suem 118, come previsto dal protocollo. Raggiunta l’imbarcazione, l’infortunato è stato trasbordato sulla motovedetta, dove il personale medico ha continuato le operazioni di rianimazione già praticate da parte di un medico facente parte del gruppo di subacquei. La motovedetta è arrivata a Chioggia in Piazza Vigo sotto controllo del personale 118, che lo ha trasportato con l’ambulanza presso l’ospedale di Chioggia, dove successivamente è stato confermato il decesso. La salma, su ordine del magistrato di turno, resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per eventuali accertamenti.