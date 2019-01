Tragedia a Spinea: si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

Una persona è morta dopo essere precipitata dai piani superiori di una palazzina a due passi dal centro di Spinea, schiantandosi al suolo. L'ipotesi più probabile è che l'uomo, un 55enne, si sia lanciato volontariamente nel vuoto. Immediato l'intervento del Suem 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il fatto è avvenuto in via Alfieri, a pochi metri dall'incrocio con via Roma. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.