Natale indimenticabile: a Zelarino vinti quasi 20 mila euro al SuperEnalotto

Mentre il Jackpot continua a salire e raggiunge i 77,2 milioni di euro, qualcuno sorride a Zelarino, portando a casa, il 23 dicembre scorso, come regalo di Natale, 19.310,99 euro al SuperEnalotto.

Tripletta di 5 in Veneto

Non è l'unica la schedina vincente della tabaccheria di via Don Tosatto 22, a Mestre. Un'altra è stata giocata a Bovolenta, in provincia di Padova, al Caffè Commercio di Piazza Accademia, mentre il terzo fortunato ha incassato alla tabaccheria di viale Ungheria 52 a Thiene, in provincia di Vicenza.

Già due Jackpot nel 2017

E sale la febbre del Jackpot, che sfiora quota 80 milioni. Nel 2017, nella nostra Regione, ne sono stati centrati due: uno da 94 milioni a Mestrino, provincia di Padova, a febbraio scorso, e uno da 77,7 milioni a Caorle, l’1 agosto scorso.