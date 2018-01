SuperEnalotto, sfiorato il jackpot a Dolo: fortunato si porta a casa 25mila euro

Doppietta di 5 al SuperEnalotto in Veneto, ognuno vale 25mila euro: nel Veneziano si fa festa a Dolo, con una schedina giocata alla tabaccheria Gardin, in via Cairoli 75. L'altra vincita di giornata è stata invece convalidata a Verona, alla tabaccheria Flora, in via Trento 4.

Prosegue il trend del 2017

Il 2018 riprende allo stesso modo di come si era concluso il 2017, all'insegna delle vincite che sfiorano il "colpaccio". Nel solo mese di dicembre, infatti, in provincia di Venezia in più di una circostanza sono stati portati a casa i montepremi del "5": 30mila euro a Mira e Martellago, e 19mila a Mestre lo scorso 27 dicembre.

Jackpot del 2017 centrati nel Veneto

Adesso la sestina esatta mette in palio 84,6 milioni di euro, il jackpot in palio più alto al mondo. In Veneto sono stati centrati i due Jackpot del 2017: 94 milioni a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.