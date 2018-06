Supermercato Maxì a Oriago: "Ufficiale la chiusura il 30 e immobile già in affitto"

La chiusura del supermercato Maxì di Oriago, in via Lomellina, sarebbe ufficiale. Ad annunciarlo, al termine dell'incontro lunedì a Treviso fra i sindacati Filcams e Uiltucs, l'Ascom e i vertici aziendali, la sigla sindacale Cgil: "Fine dell'attività il 30 giugno e immobili messi già in affitto dalla proprietà".

Supermercato storico

Nessun dietro front del gruppo quindi, come la cittadinanza e i negozianti avevano sperato e anche sostenuto con una petizione, poco tempo fa. C'è infatti già una data per la cessazione dell'attività, ovvero il 30 giugno, mentre ancora nulla è certo circa l'assegnazione dell'immobile o il nome della società che potrebbe prendere il posto dello storico supermercato di via Lomellina.

Negozio di vicinato

Per il classico punto di ritrovo che aveva funzionato per decenni come luogo d'incontro per i cittadini, momento di socializzazione e scambio, i giorni sono contati. Qualcosa, già da mesi, aveva iniziato a non funzionare, qualche chiusura di troppo e tanta incertezza per il futuro. A favore della sopravvivenza del supermercato si è schierato anche il sindaco di Mira, Marco Dori, insieme all'assessore al Commercio, Vanna Baldan, che la scorsa settimana avevano incontrato l'azienda. Il sostegno è arrivato anche dall'amministrazione veneziana, essendo il Maxì al confine tra i Comuni. Ma non è bastato a salvare una situazione che, a detta dei sindacati, l'azienda ha definito "insalvabile".

Lavoratori

Resta il nodo dei 9 lavoratori, dipendenti del negozio: le trattative per una loro ricollocazione sono in corso. Un nuovo tavolo vedrà impegnate istituzioni, azienda e sigle sindacali mercoledì.