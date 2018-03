Suv in fiamme a Scorzè, probabile incendio doloso: auto posta sotto sequestro

I vigili del fuoco sono stati allertati sabato mattina, intorno alle 5.30, per un'auto in fiamme all'interno del giardino privato di un'abitazione a Scorzè, in via Monte Antelao. A dare l'allarme il proprietario del mezzo, il quale si è reso conto di quanto stava succedendo dopo aver udito forti scoppi provenire dall'esterno. Non risultano feriti o persone coinvolte nell'accaduto.

Il sequestro

La macchina è un suv, una Kia Sportage, che è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, che hanno posto sotto sequestro il mezzo. Stando ai primi rilievi delle forze dell'ordine, si sarebbe trattato di un incendio doloso.