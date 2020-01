Tabaccaio mette in fuga il rapinatore con una mazza da baseball

Si è presentato in tabaccheria, ha estratto un coltello e l'ha puntato contro il titolare. Quest'ultimo, però, ha reagito e a sua volta ha afferrato una mazza da baseball, mettendo in fuga il bandito. Lo stesso che qualche giorno prima aveva rapinato un altro negozio. Un 39enne di San Donà è stato denunciato dopo aver tentato, sabato mattina, di derubare il titolare della tabaccheria Gasparini di via Garibaldi, nella città del Piave.

L'uomo, intorno alle 6, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio ha chiesto al commerciante di consegnargli il denaro, ma quest'ultimo ha preso una mazza che teneva dietro al bancone e questo è bastato per mettere in fuga il 39enne. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i carabinieri che, al termine delle indagini, hanno denunciato il rapinatore, risultato anche l'autore del colpo di qualche giorno fa in un'edicola in Villaggio San Luca.