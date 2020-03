È cominciata ieri la procedura che porterà ad effettuare tamponi a tutto il personale dell'Ulss 4 per l'accertamento di eventuali contagi da Covid-19. Il tutto si svolge secondo un piano che prevede prima gli accertamenti sul personale sanitario, iniziando da quello in servizio all’ospedale di Jesolo che è Covid-hospital.

Tamponi a tutto il personale Ulss 4

I tamponi proseguiranno poi sul personale degli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro, ai medici, infermieri e operatori in servizio sul territorio, ai medici di medicina generale, al personale del dipartimento di prevenzione e dell’assistenza domiciliare. Non verrà tralasciato il personale amministrativo fino a coprire progressivamente tutti i 2500 dipendenti dell’azienda.

«Come annunciato qualche giorno dal presidente Luca Zaia abbiamo iniziato ad effettuare il tampone a tutti i dipendenti dell’Ulss 4 iniziando dal personale sanitario che è direttamente a contatto con i pazienti. In particolare negli ospedali l’attività viene svolta appositamente in modo graduale, reparto dopo reparto - osserva il direttore generale Carlo Bramezza - per non creare alcun tipo di disagio alle attività quotidiane e quindi ai servizi per l’utenza. Conclusa la fase che riguarda il personale dell’azienda sanitaria si procederà quindi con i tamponi alla popolazione secondo un programma in via di definizione. La filosofia dello screening ad ampio raggio è quella pronunciata in questi giorni dal presidente Zaia: più casi isoliamo e più sicurezza abbiamo».