Guida con la targa rubata da un'auto abbandonata, commerciante denunciato

Denuncia per un commerciante sandonatese che pensava di fare il furbo con uno stratagemma illegale. Gli agenti della polizia locale hanno scoperto l'inganno durante un controllo stradale, appurando che l'utilitaria su cui l'uomo viaggiava, oltre a essere priva di assicurazione, montava le targhe di un altro veicolo, per la precisione una monovolume appartenente a un cittadino marocchino defunto da tempo. Evidentemente il commerciante aveva asportato le targhe dall'auto, che era parcheggiata nel cortile di un'abitazione del centro di San Donà.

Inevitabili i guai per il conducente: sequestro del mezzo e denuncia per il reato di ricettazione delle targhe rubate. Sono in corso indagini per capire se l’utilitaria possa essere stata usata per commettere anche altri tipi di illeciti o "semplicemente" per evitare le multe.