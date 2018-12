Manovra, arriva il ticket di ingresso a Venezia: accontentato il sindaco Luigi Brugnaro

Arriva anche a Venezia come già accade per luoghi turistici come l'isola d'Elba il ticket di ingresso alla città. Con l'approvazione della manovra del governo giallo-verde il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato dunque accontentato.

La tassa di sbarco

La richiesta della cosiddetta "tassa di sbarco", infatti, il primo cittadino l'aveva avanzata già diversi mesi fa: la tassa che può dirsi equivalente alla tassa di soggiorno solo che indirizzata ai pendolari, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale ha la funzione di monitorare l'arrivo dei turisti in giornata e di contribuire alla diffusione di servizi anche da parte di chi non soggiorna continuativamente nella città ma comunque la visita. Il costo previsto della tassa va dai 2,50 euro ai 5 in alcuni giorni particolari.