L'Aja non molla: "Decisi a ottenere un abbassamento della tassa di soggiorno"

L'Aja non molla. L'associazione jesolana albergatori, con i vertici dimessi in segno di protesta e poi tornati nel loro ruolo qualche giorno fa, continua la battaglia contro la decisione dell'amministrazione Zoggia di aumentare la tassa di soggiorno. Pur ribadendo "la ferma volontà di ottenere l'abbassamento dell'imposta", conferma la disponibilità di sedersi al tavolo con il sindaco, allo scopo di arrivare a siglare un'intesa sulla questione.

Dialogo

Dunque prevale la linea del dialogo, fa sapere il presidente, Alessandro Rizzante, che ha relazionato sull’incontro avuto con il sindaco, Valerio Zoggia, e gli assessori, Esterina Idra e Flavia Pastò, lo scorso 11 gennaio. "È emersa un'apertura al dialogo da parte dell’amministrazione comunale”. Il consiglio ha indicato i delegati incaricati di sedersi al tavolo con l’amministrazione per declinare nei dettagli i contenuti del protocollo d’intesa che sarà poi sottoscritto tra le parti e che conterrà le linee guida sull’imposta di soggiorno".

Stagione alle porte

La prossima settimana saranno affrontati dalle parti i dettagli tecnici della stagione balneare 2018. "Come segno di apertura al dialogo - scrive Aja - si è deciso di ritirare le dimissioni dei rappresentanti della Jesolo Turismo Spa e del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, il cui apporto, per senso di responsabilità in un momento così importante come questo di avvio della stagione delle fiere, non è di fatto mai mancato. Azione che, peraltro, rientra nella linea dettata dall’assemblea dei soci Aja".