Teatro, il verdetto della commissione non va giù al Veneto: "Chiediamo chiarezza" VIDEO

Per Gianpietro Beltotto, direttore comunicazione Fondazione Teatro La Fenice, alla base della decisione della commissione ministeriale che ha declassato il Teatro stabile del Veneto c'è una legge non completa e, soprattutto, scarsa trasparenza. "Il teatro è un'azienda, deve funzionare sui numeri", ricorda: il dubbio è che la commissione non li abbia presi adeguatamente in considerazione: "Se nel progetto precedente avevamo ottenuto 18,5 punti su 30, in questo siamo a 9 su 35. Eppure tutti i dati dell'ultimo triennio sono migliorati: produzioni, collaborazioni, affluenza"