Telecamere contro i furbetti dei rifiuti a Mira: "Tolleranza zero contro chi inquina e sporca"

"Tolleranza zero". È la promessa del sindaco di Mira, Marco Dori, dopo l'entrata in funzione nel Comune delle telecamere contro i furbetti dei rifiuti. L'occhio elettronico ha già immortalato i primi trasgressori intenti a scaricare immondizia di ogni genere nel territorio comunale. In arrivo multe pesanti.

Meno ingombranti abbandonati

Così l'identificazione dei trasgressori è agevole, e d'ora in poi sarà difficile farla franca. Si è registrata una diminuzione nella segnalazione di rifiuti abbandonati. "La strada è quella giusta - spiega Maurizio Barberini, assessore all'Ambiente del Comune di Mira - e ringrazio tutti i cittadini che ci aiutano con le loro segnalazioni. Non ci fermiamo qui, anzi, presto aumenteremo i controlli. Furbetti e inquinatori non devono sentirsi tranquilli".

Ispettori

"Le telecamere funzionano - dichiara soddisfatto il sindaco Dori - ma chiederò maggiori controlli anche da parte degli ispettori ambientali. Contro i furbetti vorrei coinvolgere i gruppi di controllo di vicinato, anche in forma sperimentale. La videosorveglianza è una novità importante - aggiunge il primo cittadino - ma per vincere questo malcostume dobbiamo agire in maniera integrata".