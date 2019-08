Temporale e grandine, Sandonatese e Miranese i più colpiti

Le premesse non erano certo le più rosee, con la perturbazione proveniente da ovest che aveva messo in allerta tutti i presididi dei vigili del fuoco del Veneziano. Ad avere la peggio, a seguito del fortunale di questa mattina, è stata la zona rivierasca del Piave: Noventa, nella fattispecie è stata interessata da forti raffiche di vento e precipitazioni intense. Grandinate sono state registrate invece in tutto il Miranese.

Interventi dei vigili del fuoco

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, una volta finiti i rovesci, hanno dovuto rimuovere alcune piante cadute sulle vie di comunicazione e rimettere in sicurezza coperture di abitazioni compromesse dalle raffiche. L'erogazione di energia elettrica è stata interrotta in vari punti, limitatamente alle utenze private, per alcune decine di minuti nei comuni di Concordia Sagittaria e San Stino di Livenza.

Problemi per le colture

Temporale veloce, ma molto intenso, che come spiegato da Coldiretti ha creato sconquasso per le campagne veneziane. La grandine che ha colpito Scaltenigo, Veternigo e Zianigo nel Miranese e Grassega nel Sandonatese, infatti, ha comportato lo scoperchiamento di serre e capannoni e la devastazione di ortaggi, verdure e vigneti. «Da quando è partita l’estate - ha sottolineato la Coldiretti - l'Italia è stata colpita da 462 tempeste di ghiaccio, acqua e vento, il 75% in più rispetto all’anno scorso, con pesanti ripercussioni sul lavoro degli imprenditori agricoli».