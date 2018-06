Temporale "primaverile" in Riviera del Brenta: grandine, vento e tuoni. E non è ancora finita

Dopo la perturbazione di martedì non è finita l'ondata di maltempo che sta interessando anche il territorio veneziano. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile, infatti, ha messo in guardia con una nota in merito al possibile arrivo di altra pioggia nelle prossime ore: "Ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno - si legge - Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, è stato emanata un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio". Nell'allerta si parla per la precisione della possibilità di "temporali forti" tra le 14 di mercoledì e le 10 di giovedì.