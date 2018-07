Violento temporale sul Veneziano: vento e pioggia. Diversi interventi dei pompieri

Vento impetuoso e violenti scrosci di pioggia che hanno messo in seria difficoltà la viabilità. Ennesimo acquazzone sul Veneziano, con conseguente serie di richieste di intervento ai vigili del fuoco per rami o alberi a terra. Il problema principale verso le 18.15 erano alcune ramaglie finite a terra all'interno della zona dell'ospedale di Dolo che ostruivano (potenzialmente) in parte anche la possibile uscita delle ambulanze. Tutto si è risolto in pochi minuti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per forza di cose l'intervento ha avuto priorità sul resto delle criticità segnalate a macchia di leopardo nel territorio metropolitano: per rimanere in Riviera del Brenta verso le 18.40 è stato segnalato un problema a un cavo elettrico sulla statale che attraversa Fiesso d'Artico, mentre alcuni rami sono finiti sull'asfalto poco più in là, nel territorio di Dolo. Un albero è stato segnalato a terra, ostruendo la strada, in via Albarea. Un intervento anche a Spinea, in via Giordano Bruno: lì è stato segnalato un possibile principio d'incendio in corrispondenza di una cabina Enel. Sembrerebbe comunque di dimensioni piuttosto modeste. Poco più in là, in zona Graspo d'Uva, preoccupazione per un albero pericolante a lato di via Roma. Problemi alla viabilità anche in via Accoppé Fratte, nel territorio di Mirano.

I nuvoloni neri che velocemente si sono avvicinati nel corso del pomeriggio hanno destato una certa preoccupazione in residenti e turisti, specie tra coloro che si trovavano in spiaggia. La pioggia è stata accompagnata da raffiche impetuose che prima hanno interessato la Riviera del Brenta e l'area clodiense (e prima ancora il Padovano, dove si sono registrati danni), poi il Miranese, Mestre e Venezia, oltre che il Veneto orientale, con richieste dei cittadini al 115 anche nel Sandonatese.