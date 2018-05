Forte temporale si abbatte sulla Riviera del Brenta: rallentamenti in autostrada

Forte temporale nel primo pomeriggio di martedì in Riviera del Brenta, dove anche in autostrada si sono registrati rallentamenti a causa della violenza delle precipitazioni. Si segnalano allagamenti a macchia di leopardo, con un albero caduto anche nel territorio di Fiesso d'Artico che ha mandato in difficoltà la circolazione sulla strada regionale 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mira.

Previsioni meteo

La protezione civile aveva diramato l'allerta per il possibile arrivo di temporali nel Veneziano dopo queste giornate piuttosto calde, così è stato. Prima hanno fatto capolino all'orizzonte le nuvole, poi si sono sentiti i tuoni, infine è arrivata la tempesta. Le strade si sono allagate in poche decine di secondi, salvo poi tornare alla normalità una volta che la perturbazione si è spostata da altre parti.