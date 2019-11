Rovesci e temporali in arrivo: preallarme per Lemene, Livenza e Tagliamento

Dopo una breve tregua, torna il maltempo. Secondo le previsioni Arpav, già dal tardo pomeriggio di oggi 18 novembre, e in particolar modo verso sera, il territorio veneziano sarà interessato da precipitazioni in progressiva estensione e moderata intensificazione nel corso della notte. Allo stesso modo, domani il tempo sarà in prevalenza perturbato, con precipitazioni diffuse e frequenti nelle zone centro-settentrionali, abbondanti nella pianura nord-orientale, con fenomeni a carattere di rovescio e temporale.

Stato di preallarme

In considerazione di queste previsioni, il centro funzionale della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, con stato di preallarme per i bacini di Livenza, Lemene e Tagliamento.