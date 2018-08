Tenta la rapina in pizzeria con coltello e spray urticante: il titolare reagisce e lo neutralizza

Non si è fatto intimorire dal delinquente, bloccandolo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Come riporta il Gazzettino, il protagonista della vicenda è il titolare di una pizzeria da asport e kebab di via Aleardi a Jesolo. Verso le 3 della scorsa notte un malintenzionato è entrato nel suo negozio con coltello in una mano e bomboletta di spray urticante nell'altra. Si dirige verso la cassa con fare minaccioso e chiede al proprietario di consegnargli tutto il denaro contenuto in cassa.

Malvivente bloccato

Il delinquente non si è trovato di fronte una vittima facile. Ha prima cercato di neutralizzarlo con lo spray che, fatalità del caso, non è uscito. A quel punto il rapinato (o tentato tale) con balzo fulmineo si è scagliato contro l'aggressore, facendone nascere una colluttazione, continuata anche all'esterno del locale. Il rapinatore, rassegnato, ha cercato la fuga, lanciando contro il titolare del locale dei sassi, per frenarne l'incedere. Ma gli sforzi sono stati vani: poiché è stato inseguito e bloccato a terra fino all'arrivo di una volante della polizia.

L'intervento della polizia

Ci hanno pensato poi gli agenti a prendere in consegna il malvivente e condurlo al commissariato, dove è stato identificato e sottoposto a fermo. La vittima se l'è cavata con qualche escoriazione al braccio e alle ginocchia, che non gli hanno impedito di riprendere il lavoro notturno nel cuore di Jesolo.