Entra come un normale cliente ma poi estrae il taglierino: tentata rapina a Chioggia

E' stato indotto alla fuga dalle urla della commessa che si trovava all'interno del negozio. Tentata rapina verso le 16.30 nel punto vendita "Tigotà" situato in corso del Popolo a Chioggia, nel pieno del centro storico. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un assalto solitario da parte di un delinquente che aveva il volto semitravisato da una berretto e da una sciarpa.

Minacce con un taglierino

Il malintenzionato era entrato nell'esercizio come un normale cliente, dopodiché avrebbe estratto un taglierino e avrebbe iniziato a minacciare la commessa che si trovava nel negozio. La sua reazione, però, avrebbe fatto saltare i piani dell'uomo, di corporatura media e di età piuttosto avanzata, inducendolo alla fuga. Il bandito sarebbe scappato a piedi, ma non è escluso che nelle vicinanze possa essere salito a bordo di qualche veicolo.

Indagano le forze dell'ordine

Sul posto si sono portate le forze dell'ordine, che hanno raccolto eventuali testimonianze di chi ha assistito alla scena. Subito sono scattati i controlli in zona per cercare di individuare il fuggitivo, che non è riuscito a intascarsi alcunché.