Ladruncolo nel bar al Lido di Venezia, l'anziano titolare sventa il furto. Parapiglia e fuga

L'anziano titolare ha reagito con prontezza, sventando il furto in atto nel suo bar. Trambusto mercoledì mattina da "Edy", al Lido di Venezia, all'incrocio tra via Sandro Gallo e via Contarini. Secondo quanto testimoniato dal barista il ladruncolo sarebbe un giovane sui trent'anni: entrato nel locale poco dopo le 11 di mattina, avrebbe fatto delle ordinazioni e quindi chiesto un bicchiere d'acqua. Il suo intento, però, era di distrarlo: una volta che il titolare ha girato le spalle, infatti, avrebbe allungato le mani nel tentativo di raggiungere il registratore di cassa. Il gestore però si è voltato in tempo, ha capito e si è avventato sul malvivente costringendolo a desistere.

Parapiglia sulla porta e fuga

I due si sono affrontati per alcuni secondi. Una passante ha assistito alla scena: "Li ho visti dimenarsi sulla porta - racconta - Poi il ladro si è divincolato ed è scappato nella via laterale". Il baccano è stato udito anche dal proprietario della macelleria di fianco, Luca, che però non ha fatto in tempo a intervenire: quando è uscito il malvivente si era già volatilizzato. A quel punto Luca ha soccorso l'anziano: "Era molto agitato - riferisce - Ci ha messo un po' a riprendersi. È comunque riuscito a impedire al ladro di riuscire nel suo intento. Forse lo aveva già visto aggirarsi nei dintorni nei giorni scorsi. Poi abbiamo chiamato la polizia, le pattuglie sono passate diverse volte nelle ore successive".