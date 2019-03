Studenti americani in vacanza rubano due bici: denunciati

Stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ai loro compagni di scuola e ieri sera hanno ben pensato di tentare di rubare due biciclette all'interno di un cortile condominiale. I proprietari delle bici, però, li hanno visti e così due studenti americani di 17 e 18 anni sono stati denunciati.

I testimoni hanno chiamato subito i carabinieri, che hanno mandato una pattuglia nel condominio, a Cavallino Treporti che ha rintracciato subito dopo i due ragazzini. Entrambi alloggiavano in un albergo vicino. Accompagnati in caserma, sono stati denunciati per tentato furto e riaffidati agli insegnanti.