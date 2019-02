Tenta il furto alla Capannina di Jesolo: arrestato

Le pattuglie della polizia hanno arrestato un ladruncolo che, nella serata di lunedì, stava cercando di entrare nel Capannina Beach di piazza Mazzini, a Jesolo, che al momento è chiuso per la stagione invernale. A far scattare I'intervento è stato l'allarme anti intrusione del locale: i poliziotti arrivati sul posto hanno individuato e fermato un ragazzo di 25 anni, privo di documenti, il quale si era introdotto scavalcando la recinzione del locale e aveva tentato di forzare un portello interno, senza riuscirci.

Ladro seriale

Il giovane è stato trovato in possesso di un grosso coltello, una pinza e un passamontagna. Accompagnato al commissariato, è stato identificato per N.G, italiano residente a Jesolo, e arrestato per tentato furto. Ieri mattina il giudice ne ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, in attesa del processo. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine: era stato arrestato e condannato durante le passate festività natalizie, mentre tentava un analogo furto in un hotel chiuso per la stagione invernale.