Tenta di aprire la cassettina delle offerte: bloccato e arrestato un 38enne

Nella tarda mattinata di sabato 29 febbraio, gli uomini della polizia lagunare sono intervenuti in Campo Santi Apostoli, nell’omonima chiesa, per una segnalazione fatta dal custode della stessa, il quale riferiva di aver visto una persona introdursi nella parrocchia e che tentava di forzare la cassetta delle offerte.

Il furto

I poliziotti giunti sul posto hanno notato tre persone che cercavano di trattenere l'uomo: il custode ha notato poco prima lo stesso che all’interno della chiesa, con un cacciavite, stava tentando di forzare la cassettina delle offerte sulla quale erano presenti segni di forzatura. I poliziotti hanno allora proceduto alla perquisizione del malviente e hanno effettivamente accertato che lo stesso aveva con sé, nascosti all’interno dello zaino che portava in spalla, alcuni strumenti atti all’offesa dei quali non sapeva giustificare il possesso. L’uomo, accompagnato in questura, è stato identificato: si tratta di B.S., veneziano di 38 anni, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato dunque tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato.