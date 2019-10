Furto in fioreria a Oriago, ladre colte con le mani nel sacco

Si sono intrufolate negli uffici della floricoltura Al Molino di Riviera San Pietro a Oriago, mettendo le mani sulla borsa di una dipendente. Un tentativo piuttosto goffo, che non è passato inosservato ai clienti e al personale che in quel momento si trovavano all'interno del negozio. Per le due ladre, P.N. di 48 anni e D.C.M. di 28, entrambe residenti a Mestre ma di etnia Rom, sono scattate le manette per il reato di concorso in furto aggravato.

L'intervento dei carabinieri

A dare l'allarme ai militari dell'Arma di Mira sono stati i proprietari dell'attività. I carabinieri, in pattugliamento in zona, sono intervenuti in pochi minuti, fermando le due delinquenti prima che potessero scappare con la refertuva, circa 400 euro. Nonostante le resistenze iniziali, le due donne, già gravate da numerosi precedenti specifici, non hanno potuto negare l'evidenza. Condotte in caserma, sono state arrestate in attesa del giudizio per direttissima.