Trapano in mano, entrano in casa di un'anziana di Gambarare di notte: il cane li mette in fuga

Disavventura nella notte per un'anziana di Gambarare di Mira. Attorno alle 2.30 di giovedì, mentre si trovava a letto, topi d'appartamento muniti di trapano hanno cercato di introdursi all'interno della sua abitazione in via San Giuseppe. Un tentativo andato a vuoto, dal momento che il cane della signora avrebbe allarmato i ladri, che se la sono data a gambe levate, lasciando in terra quel poco di refurtiva che erano riusciti a raccattare.

Forze dell'ordine sul posto

Il trapano sarebbe stato usato dai malviventi per forare il vetro della finestra e poi introdursi all'interno dei locali facendo la minor confuzione possibile. Inevitabile lo spavento per la donna, anziana, che nel cuore della notte ha allertato i figli e le forze dell'ordine. Compito dei carabinieri è stato quello di pattugliare le zone, alla ricerca dei probabili responsabili. Con ogni probabilità le telecamere di videosorveglianza di zona potranno dare degli indizi utili per chiudere il cerchio attorno ai banditi. O quanto meno questa è la speranza.

Tre tentativi di furto nella notte

Secondo il Controllo di vicinato locale, molto attivo per garantire la sicurezza in zona e lanciare l'allarme alle forze dell'ordine in caso di emergenza, sarebbero stati almeno tre, nel corso della notte, i tentativi di furto in zona. Non è difficile immaginare che in tutte le circostanze si sia trattato degli stessi individui.