Intrusi sorpresi in albergo a Jesolo, un ferito nel tentativo di fuga: lo bracca la polizia

Trambusto a Jesolo nella tarda mattinata di lunedì: degli intrusi (forse dei ladri) sono stati sorpresi in azione mentre si trovavano in un albergo di Jesolo, probabilmente alla ricerca di denaro o materiale di valore da portare via. Il tutto è accaduto poco prima di mezzogiorno nell'hotel Beny, in via Levantina, quarto accesso al mare, all'altezza di piazza Milano. Evidentemente gli estranei non pensavano che qualcuno avrebbe messo loro i bastoni tra le ruote, contando forse di trovare la struttura vuota per la chiusura invernale e quindi campo libero.

Intervento della polizia

Così non è stato. La loro incursione è stata scoperta dai proprietari (chi ha intravisto i malviventi ha parlato di due o forse tre persone) e gli intrusi sono stati costretti ad allontanarsi in tutta fretta. A uno di loro, però, è andata male. Quando la polizia è giunta sul posto, allertata dai titolari, ha trovato un giovane che stava cercando di fuggire da una finestra. Nel salto sarebbe rimasto ferito, mettendo fine da sé alla sua fuga.

Si cercano i complici

Dopodiché è stato accompagnato al pronto soccorso. Si tratta di un 22enne originario del Brasile e residente nella località balneare, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Sconosciuta, per il momento, l'identità del complice (o dei complici), sui cui ora si concentrano le indagini degli agenti del commissariato locale. Al termine degli accertamenti per il giovane bloccato potrebbe scattare - a seconda dei reati di cui sarà ritenuto responsabile - una denuncia o l'arresto.