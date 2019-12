Nasconde 200 euro di prodotti Ovs: baby ladra scoperta e denunciata a Padova

Tentato furto nel negozio Ovs di via San Fermo a Padova. Ad accorgersi del gesto il personale addetto alla sicurezza che nelle scorse ore ha fermato una giovane donna notata mentre con fare sospetto nascondeva alcuni prodotti nella giacca e nella borsa.

Negozio

In pochi minuti poi la ragazza ha tentato di uscire dal negozio oltrepassando le barriere anti-taccheggio il cui allarme, però, è scattato subito. Il sorvegliante ha bloccato la ragazza e avvisato la polizia accorsa sul posto: si tratta di una minorenne italiana residente in provincia di Venezia, che ha confessato di aver occultato vari prodotti del valore complessivo di 200,84 euro. L'Ovs ha deciso di sporgere querela nei confronti della minorenne che è stata quindi accompagnata al Commissariato della Stanga e indagata in stato di libertà per il reato di tentato furto e successivamente affidata ad una zia.