Tentano di rubare all'interno di un'abitazione in Friuli: fermata una giovane donna residente a San Donà

Tentano il furto in un'abitazione di Pordenone ma vengono bloccate dai carabinieri. L'episodio nelle scorse ore nel capoluogo friulano.

I fatti

A finire nei guai due giovani donne: G. M. e M. B., originarie della Croazia e residenti una nel capoluogo regionale e l'altra a San Donà di Piave. Nelle perquisizioni personali condotte nei confronti delle due donne, i carabinieri hanno scoperto e sequestravano 2 cacciaviti e una chiave inglese, arnesi da scasso utilizzati per forzare l’abitazione di via del Bersagliere. Al termine delle operazioni, le due sono state deferite, in stato di libertà, per tentato furto in abitazione; in queste ore sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per verificare eventuali altri reati commessi dalle due nel pomeriggio di sabatonel centro abitato di Pordenone.