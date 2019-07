Ragazzina tenta il suicidio: salvata dai carabinieri

Le hanno parlato, con calma e a lungo, e l'hanno convinta a non buttarsi. I carabinieri questa mattina hanno salvato una ragazzina di 17 anni che ha tentato il suicidio a Jesolo. A lanciare l'allarme, intorno alle 10, è stato un passante che l'ha notata. Era seduta, con i piedi penzoloni, all'ottavo piano di un condominio in costruzione.

La vicenda si è consumata in via Levantina. I carabinieri hanno mandato una pattuglia sul posto. Insieme a loro è arrivata anche un'amica della ragazzina, alla quale era arrivato un messaggio dalla stessa 17enne. I militari, tra cui una donna, sono saliti sulla palazzina e sono riusciti a far desistere la minorenne dal lanciarsi nel vuoto. L'hanno allontanata dal parapetto e messa in salvo. Dopo una visita da parte del Suem è stata riaffidata agli educatori della comunità dalla quale si era allontanata.