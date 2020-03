Terminal passeggeri in Marittima aperto. Possibili cancellazioni future dalle crociere

Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) ha informato i dipendenti oggi, venerdì 13 marzo, che la società sarà chiusa dal 16 marzo al 3 aprile, in ottemperanza al decreto emanato dal governo. Al momento i dipendenti della società sono stati invitati a usufruire di ferie e permessi ma non si esclude il ricorso ad eventuali forme di ammortizzatori sociali per la gestione dei prossimi mesi. Incontri con le organizzazioni sindacali sono già fissati nei prossimi giorni. Il terminal passeggeri di Marittima resta però aperto, saranno infatti garantiti i servizi minimi di legge e la gestione di eventuali navi passeggeri che dovessero fare richiesta di ormeggio, sempre nel rispetto delle attuali disposizioni.

«Assieme al direttore generale Galliano Di Marco, abbiamo preso una decisione difficile ma necessaria - commenta il presidente di Vtp Fabrizio Spagna -. A preoccupare però ora è l’incertezza sul futuro della crocieristica a Venezia e nel Mediterraneo. Al momento infatti non siamo in grado di avere visibilità chiara sui calendari nave dei prossimi mesi e sulle possibili cancellazioni da parte delle compagnie di crociera che, come tutti, si trovano a fronteggiare una situazione molto complessa che riguarda non solo Venezia ma tutto il Mediterraneo. Una situazione che prevediamo possa perdurare per qualche mese oltre il traguardo del 3 aprile e che dobbiamo prepararci a fronteggiare considerando tutte le tutele del caso. Per questo motivo il dialogo con le autorità locali e con le organizzazioni sindacali sarà cruciale per trovare assieme le migliori soluzioni possibili».