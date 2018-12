Terza corsia, concluso il primo viadotto sul Tagliamento: inizia lo spostamento del traffico

Il primo dei due nuovi viadotti della A4 sul fiume Tagliamento è pronto e domenica 9 dicembre, alle 8, verrà aperto parzialmente al traffico lungo la direttrice Venezia. Dalla domenica successiva, 16 dicembre, l’intera circolazione dei veicoli – anche quelli diretti a Trieste - si sposterà sul manufatto, opera principale del terzo lotto della terza corsia. L’infrastruttura in calcestruzzo, larga 20 metri e 30 centimetri, sostituisce l’attuale attraversamento del Tagliamento, risalente al 1964, privo di corsie di emergenza e non più in grado di sopportare il passaggio frequente di mezzi pesanti, soprattutto in periodo estivo. Attualmente possono transitare carichi non superiori a 56 tonnellate.

Collaudo superato

Varata l’opera si è proceduto in questi ultimi due mesi (ottobre – novembre) al collaudo con test statici e dinamici. In fasi diverse sono stati fatti stazionare su ciascuno dei tre tronconi dell’impalcato, lunghi 500 metri, ben 24 camion pieni di ghiaia per un peso di 42 tonnellate l’uno. Sono stati disposti su quattro file, mentre i topografi misuravano gli abbassamenti eventuali del viadotto. Le operazioni sono proseguite per circa nove ore per giornata e sono state suddivise in due momenti: flettente (con i 24 camion), per verificare il movimento longitudinale del ponte, e torcente (con 10 camion posizionati su due file su un unico lato del viadotto) per testare il movimento trasversale. Ogni prova di carico è stata ripetuta due volte. Quindi sono stati eseguiti i "test dinamici" per la misurazione delle vibrazioni. La sollecitazione è stata indotta facendo transitare lungo il ponte due autocarri carichi del peso complessivo di 30 tonnellate alla velocità di 60/70 chilometri orari. Gli esiti di tutte le prove eseguite sono risultati positivi.

Gli ultimi lavori

In questi ultimi mesi si è proceduto anche all’impermeabilizzazione del calcestruzzo di cui è composta la soletta (il piano d’appoggio), operazione che viene effettuata con una colata di bitume dello spessore di un centimetro, all’asfaltatura, al posizionamento del guardrail e delle barriere fonoassorbenti, e alla predisposizione della segnaletica di cantiere. Questo perché la circolazione, nei prossimi mesi, sarà ancora a doppio senso di marcia (a due corsie per ciascuna direttrice): diventerà a tre corsie quando anche l’altro viadotto (a sud), che già è in fase di costruzione, verrà completato, presumibilmente entro fine 2019.

Chiusure e spostamento del traffico

Per consentire l’esecuzione degli ultimi lavori sul viadotto, a partire dalle 21 di sabato 8 dicembre fino alle 8 di domenica 9 l’autostrada verrà chiusa in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra l’interconnessione A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e lo svincolo di Latisana. Verrà interdetta al traffico - e quindi alla sosta di tutti i veicoli - anche l’area di servizio “Fratta Sud”, dalle 18 di sabato fino al termine delle attività. A partire dalle 8 il nuovo ponte verrà aperto al traffico, ma solamente lungo la direzione Venezia. Contemporaneamente i mezzi percorreranno il nuovo sedime di traffico, di collegamento al viadotto in entrata e in uscita, per un tratto di circa 6 chilometri tra le località Ronchis e Fossalta di Portogruaro. La circolazione, ricorda Autovie, avverrà sempre su due corsie. Nelle giornate successive verranno completati i lavori sulla carreggiata opposta, compreso il posizionamento dei new jersey centrali. Una nuova chiusura dell’autostrada è prevista a partire dalle 21 di sabato 15 dicembre fino alle 8 di domenica 16. In quel caso verranno chiusi i tratti compresi tra l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e l’allacciamento A4/A23A (Nodo di Palmanova) in direzione Trieste e tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Verranno chiusi al traffico dalle 18 del sabato anche le aree di servizio di Gonars Sud e Fratta Sud. A partire dalle 8 di domenica 16, quindi, si potrà viaggiare su entrambi i sensi di marcia sul nuovo viadotto.