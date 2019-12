Terza corsia in A4: chiusura notturna per conclusione lavori nel tratto Latisana-Portogruaro

Ultima chiusura dell'anno in A4 per i lavori della terza corsia. I cantieri, operativi fino a Natale, lavoreranno pure durante la notte fra il 23 e il 24 dicembre, anche perchè alcuni interventi non hanno potuto essere effettuati a causa delle condizioni meteo avverse.

I lavori

Dalle ore 21 di lunedì 23 alle ore 5 di martedì 24 dicembre verrà chiuso il tratto autostradale tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia per poter eseguire le ultime lavorazioni a completamento della terza corsia. Per Natale, quindi, auto e mezzi pesanti transiteranno sulle tre corsie anche nel tratto autostradale della A4 tra poco dopo il ponte sul fiume Stella e Alvisopoli in direzione Venezia. Questo tratto di 12 chilometri che fa parte del cantiere del terzo lotto (Alvisopoli – Gonars), dopo questi lavori sarà a tre corsie in entrambe le direzioni di marcia