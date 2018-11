Tre anni fa gli attentati di Parigi. Tre anni fa la morte di Valeria Solesin

Sono passati già 3 anni. Quel 13 novembre 2015, a Parigi, qualcosa è cambiato per sempre. In pochi minuti la morte di 130 persone, chi seduto ad un tavolino del bistrot, chi ad un concerto rock, dove i colpi dei kalashnikov coprivano quelli della batteria. Una strage per una ferita ancora aperta. Una strage della quale è rimasta vittima anche Valeria Solesin di San Marcuola, l'allora 28enne dottoranda in demografia nella prestigiosa università della Sorbona, dove studiava sociologia e si occupava delle problematiche legate a famiglia e bambini.

Ricordo vivido

Il ricordo di Valeria è ancora vivo, e rimarrà tale. A lei, nel frattempo, sono stati intitolate aule universitarie, piazze e non ultimo il ponte a San Giobbe, aperto nel maggio 2017 per collegare la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia con il campus economico. È diventata, senza volerlo, un simbolo. Se la sua memoria continuerà a rivivere nel tempo, lo stesso - e non potrebbe essere altrimenti - continuerà a fare uno degli avvenimenti che hanno maggiormente sconvolto l'Occidente nel nuovo millennio.

Gli attentati

Sarà difficile per i francesi, e per il mondo europeo in generale, dimenticare mai la partita interrotta dalle esplosioni allo Stade de France, il sangue che colava dai marciapiedi, fra i tavolini della Belle Equipe, del Carillon, del Petit Cambodge, della Bonne Biere, di Casa Nostra, del Comptoir Voltaire. Negli occhi rimarranno per sempre le terribili immagini del Bataclan.